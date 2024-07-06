Фроч: Джошуа и Дюбуа проиграли Усику, но дерутся за его титул — это несправедливо

Многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч раскритиковал статус предстоящего поединка в супертяжёлом весе между соотечественниками Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Напомним, 21 сентября в Лондоне (Великобритания) бойцы разыграют вакантный титул IBF.

«Усик — заслуженный абсолютный чемпион, но теперь Джошуа и Дюбуа сразятся за титул чемпиона мира. Вы, очевидно, не можете после боя поднимать над головой титул IBF и называть себя чемпионом. Они оба проиграли Усику. Это несправедливо», — сказал Фроч на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою, состоявшемся в июне, Дюбуа досрочно остановил хорватского олимпийца Филипа Хрговича, завоевав временный титул IBF. Джошуа в марте нокаутировал во втором раунде камерунскую звезду MMA Фрэнсиса Нганну.