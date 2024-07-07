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Британский тренер: Фьюри не побьёт Усика с небольшими изменениями

Британский тренер: Фьюри не побьёт Усика с небольшими изменениями
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Известный британский тренер Доминик Ингл высказался о реванше в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и соотечественником Тайсоном Фьюри, который, как ожидается, состоится в декабре.

«Каковы шансы, что Тайсон перестроится и побьёт Усика? Это будет очень сложно, поскольку у Усика есть психологическое преимущество. Если Фьюри так хорош и так понимает бокс, он должен был сделать всё правильно в первом бою. Вторая попытка не нужна.

Тайсон не побьёт Усика, делая то же, что и в прошлый раз. Даже если он внесёт небольшие изменения и исправит то, что делал неправильно. Он может это сделать, но Усик также внесёт коррективы, потому что Усик очень многое понял в бою», — сказал Ингл в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

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