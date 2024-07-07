Дю Плесси назвал двух бойцов, которые должны выявить претендента на его титул

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси назвал двух бойцов, которые, по его мнению, должны определить претендента на его титул.

«Как по мне, всё идёт к тому, что UFC не сможет не провести бой Уиттакера и Стрикленда. Этот поединок должен состояться.

Шон сказал, что Уиттакер это лёгкий вызов для него, но теперь не хочет драться. Но вот что я скажу — никому не будет легко с Робертом Уиттакером. Стрикленд тоже отличный боец. В их поединке есть смысл», — сказал дю Плесси в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

В своём последнем бою на UFC 302 Стрикленд победил раздельным решением бразильского экс-претендента Пауло Косту. Уиттакер на UFC on ABC 6 нокаутировал россиянина Икрама Алискерова.