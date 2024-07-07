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Джеймс Тони: сейчас Дэвис может разрушить карьеру Шакура Стивенсона

Джеймс Тони: сейчас Дэвис может разрушить карьеру Шакура Стивенсона
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Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джеймс Тони высказался о потенциальном поединке между легковесами и соотечественниками Джервонтой Дэвисом (30-0, 28 KO) и Шакуром Стивенсоном (21-0, 10 KO).

«Шакур — молодой боец. Дайте ему расцвести, и затем, когда придёт время, он подерётся с Дэвисом. Сейчас Танк на пике, так что это плохой вариант для Шакура. Дэвис просто разрушит его карьеру, как это сделал Кроуфорд с карьерой Спенса», — сказал Тони в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

В своём последнем бою в июне Дэвис нанёс первое поражение в карьере соотечественнику Фрэнку Мартину. Стивенсон в ноябре победил по очкам доминиканца Эдвина Де Лос Сантоса, завоевав вакантный титул WBC.

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