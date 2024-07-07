Результаты турнира RCC Hard 9 в Екатеринбурге

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В екатеринбургской Академии единоборств РМК состоялся турнир по кулачным боям RCC Hard 9.

Возглавили турнир Валерий «Молот» Мясников и Магомед «Чёрная кобра» Магомедов. Победу судейским решением одержал Мясников.

В соглавном событии определился финалист Гран-при в лёгком весе. В ринге сошлись Иван «Мастак» Нушкин и Алихан «Казахстанский лучник» Жакупов. Победу судейским решением одержал Нушкин.

Самый ожидаемый поединок на RCC Hard 9 провели Александр «Гроссмейстер» Сидоренко и Андрей «Цыган» Чеботарёв. Победу решением судей одержал Чеботарёв.

Сразу три поединка прошли в рамках Гран-при тяжеловесов. Герман Скобенко и Артуш Саркисян забрали победы решением судей, а Руслан Хаитов нанёс за два раунда серьёзный урон Сергею Морозову и одержал досрочную победу.

В лиге RCC Hard дебютировал тайский боец Кристана Шрисанг – чемпион BKFC, проведший конкурентный бой с Дмитрием Ивановым и оказавшийся сильнее решением судей.

В кулачных боях дебютировал Шохруд Джиянов, одержавший досрочную победу во втором раунде над Никитой Зацепиным. Также в рамках турнира RCC Hard 9 побед добились Алексей Мельников, Даниил Школин, Юрий Дылдин, Егор Фрольцов и Матвей Тикиджиев.