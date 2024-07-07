Энтони Петтис проиграл Крису Авиле единогласным решением судей

В ночь с 6 на 7 июля мск на арене «Honda Center» в американском Анахайме проходит большой боксёрский вечер. В андеркарде состоялся шестираундовый бой в полутяжёлом весе между экс-чемпионом UFC Энтони Петтисом и экс-бойцом UFC Крисом Авилой.

Поединок продлился все шесть раундов и завершился победой Авилы единогласным решением судей.

Для Энтони Петтиса это поражение стало первым в боксёрской карьере — ранее он провёл один бой, в котором одержал победу.

Главным событием боксёрского вечера в Анахайме станет 10-раундовый поединок между экс-звёздами UFC Хорхе Масвидалем и Нейтом Диазом. Он состоится в качестве реванша — ранее Масвидаль одержал над Диазом победу в бою, проходившем по правилам смешанных единоборств.