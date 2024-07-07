Нейт Диаз одолел Хорхе Масвидаля в боксёрском поединке

В ночь на 7 июля в Анахайме (США) на арене Honda Center проходил большой боксёрский вечер. Его главным событием стал 10-раундовый поединок, в котором сошлись Хорхе Масвидаль и Нейт Диаз.

Бой продлился все 10 раундов и завершился победой Нейта Диаза решением большинства судей.

Это был реванш экс-звёзд UFC. Первая встреча проходила по правилам ММА, и Диаз с Масвидалем определяли первого обладателя пояса BMF. Хорхе тогда одержал победу.

Напомним, на турнире UFC 287 Хорхе Масвидаль провёл свой последний бой по правилам смешанных единоборств на данный момент. Его оппонентом был бразильский боец Гилберт Бёрнс. Бой завершился победой Гилберта единогласным решением судей. Для Хорхе это поражение стало третьим подряд.

Нейт Диаз провёл в ММА 37 боёв, в которых одержал 24 победы и потерпел 13 поражений. В августе прошлого года Диаз провёл поединок по боксу с блогером Джейком Полом и уступил ему единогласным решением судей.