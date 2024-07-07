Залал спрогнозировал победителя в поединке Топурии и Холлоуэя

27-летний марокканский профессиональный боец ​​смешанных единоборств, который выступает в полулёгком весе Ultimate Fighting Championship (UFC), Юссеф Залал высказался о возможной победе грузинского и испанского бойца Илии Топурии над американцем Максом Холлоуэем.

«Меня вчера спросили о поединке Мака и Топурии. Мне нравится Холлоуэй, и я думаю, что они сказали Макс Холлоуэй против Илии Топурии – идеальный поединок. Но я думаю, что Илия будет огромной проблемой для Макса. В следующем году он по-прежнему будет чемпионом, на 100% уверен в этом», — заявил Залал в интервью MMA Junkie Radio.

Напомним, Топурия стал чемпионом UFC после победы в поединке с австралийцем Александром Волкановски. Их бой проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск. Противостояние завершилось победой Топурии нокаутом во втором раунде. В общей сложности в активе Илии 15 побед в 15 боях.