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Залал спрогнозировал победителя в поединке Топурии и Холлоуэя

Залал спрогнозировал победителя в поединке Топурии и Холлоуэя
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27-летний марокканский профессиональный боец ​​смешанных единоборств, который выступает в полулёгком весе Ultimate Fighting Championship (UFC), Юссеф Залал высказался о возможной победе грузинского и испанского бойца Илии Топурии над американцем Максом Холлоуэем.

«Меня вчера спросили о поединке Мака и Топурии. Мне нравится Холлоуэй, и я думаю, что они сказали Макс Холлоуэй против Илии Топурии – идеальный поединок. Но я думаю, что Илия будет огромной проблемой для Макса. В следующем году он по-прежнему будет чемпионом, на 100% уверен в этом», — заявил Залал в интервью MMA Junkie Radio.

Напомним, Топурия стал чемпионом UFC после победы в поединке с австралийцем Александром Волкановски. Их бой проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск. Противостояние завершилось победой Топурии нокаутом во втором раунде. В общей сложности в активе Илии 15 побед в 15 боях.

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