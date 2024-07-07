Джон Сина анонсировал свой уход из WWE

7 июля в Торонто, Канада, состоялось одно из ключевых в WWE шоу года Money in the bank (MITB). Своё неожиданное появление по ходу шоу совершил один из легендарных рестлеров федерации и ныне киноактёр Джон Сина, который обратился к канадской публике и зрителям у экранов с важным анонсом по поводу своей карьеры.

Во время своей речи на ринге Сина заявил, что работает в WWE более двух десятилетий и за свою карьеру повидал «невероятное процветание» и «огромные трудности» федерации. Заявление звезды было встречено ликующей толпой, которая продолжала скандировать «Спасибо, Сина».

«Это невероятный жест доброты от вас. Я хочу сказать спасибо, большое спасибо за то, что позволили мне быть частью вселенной, которую вы построили», — сказал Сина в ответ фанатам на арене.

На пресс-конференции после шоу Сина уточнил, что грядущая WrestleMania (главное шоу года в WWE) станет для него последней, но сам финальный забег продлится вплоть до декабря 2025 года. Джон Сина планирует в своём прощальном году появиться на 30-40 шоу.

В 2001 году он подписал контракт с World Wrestling Federation (WWF, ныне WWE) и был направлен в Ohio Valley Wrestling (OVW), где выиграл чемпионство OVW в тяжёлом весе и командное чемпионство Юга OVW. Перейдя в 2002 году на бренд SmackDown, Сина приобрёл известность и успех, приняв образ рэпера-трэштокера. После завоевания чемпионства WWE в 2005 году Сина перешёл к героическому образу. В течение следующего десятилетия он вёл компанию в качестве ключевого сотрудника и публичного лица.

Сина является рекордным 16-кратным чемпионом мира: 13-кратным чемпионом WWE и трёхкратным чемпионом мира в тяжёлом весе. Он также является пятикратным чемпионом Соединённых Штатов WWE, двукратным командным чемпионом WWE, двукратным командным чемпионом мира, двукратным победителем «Королевская битва» и однократным победителем матча Money in the Bank. Он также был хедлайнером многих крупных шоу WWE, в том числе главного шоу года — WrestleMania — пять раз.