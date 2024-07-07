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Статистика ударов Нейта Диаза и Хорхе Масвидаля

Статистика ударов Нейта Диаза и Хорхе Масвидаля
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В ночь на 7 июля в Анахайме (США) на арене Honda Center проходил большой боксёрский вечер. Его главным событием стал 10-раундовый поединок, в котором сошлись Хорхе Масвидаль и Нейт Диаз. Стала известна статистика ударов, которые нанесли бойцы друг другу в ходе поединка.

Статистика ударов

Статистика ударов

Фото: Кадр из трансляции поединка

Бой продлился все 10 раундов и завершился победой Нейта Диаза решением большинства судей.

Диаз после оглашения результата матча

Диаз после оглашения результата матча

Фото: Кадр из трансляции поединка

Это был реванш экс-звёзд UFC. Первая встреча проходила по правилам ММА, и Диаз с Масвидалем определяли первого обладателя пояса BMF. Хорхе тогда одержал победу.

Нейт Диаз провёл в ММА 37 боёв, в которых одержал 24 победы и потерпел 13 поражений. В августе прошлого года Диаз провёл поединок по боксу с блогером Джейком Полом и уступил ему единогласным решением судей.

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