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Конор Макгрегор выиграл более $ 1,6 млн на поединке Диаза и Масвидаля

Конор Макгрегор выиграл более $ 1,6 млн на поединке Диаза и Масвидаля
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35-летний ирландский боец смешанных боевых искусств, выступавший также в профессиональном боксе, бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе Конор Макгрегор сообщил, что выиграл $ 1,625 млн на боксёрском поединке Хорхе Масвидаля и Нейта Диаза.

«Я решил поставить $ 500 тыс. на победу Диаза в сегодняшнем боксёрском поединке. Работа на дистанции, форма, опыт, использование исключительно рук – я не вижу ни одной причины, по которой Масвидаль создал бы какие-либо проблемы Нейту на боксёрском ринге. Они оба немного кажутся придурками в драке, занимаются чушью, но я чувствую, что Нейт делает это ЛЕГКО по-настоящему. $ 500 тыс. вернулись ко мне в виде $ 1,625 млн», — написал Макгрегор у себя в аккаунте Х (ранее Twitter).

Бой продлился все 10 раундов и завершился победой Нейта Диаза решением большинства судей.

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