Марокканский боец Залал высказался о возрождении своей карьеры

27-летний марокканский профессиональный боец ​​смешанных единоборств, который выступает в полулёгком весе Ultimate Fighting Championship (UFC), Юссеф Залал высказался по поводу того, как возрождал свою карьеру в единоборствах.

«Много всего повлияло на моё возвращение на большие экраны, но в основном это опыт и занятие тем, что я люблю. Мне кажется, что иногда мы идём в жизнь и не ценим то, что делаем, и порой я очень сильно проваливался. Я чувствую, что мне не хватает терпения. Хочется забрать сразу всё. Я хочу сделать это, я хочу сделать то. Вот почему в начале моей карьеры в UFC я дрался всё время, без перерыва, что и повлияло на меня и на отношение ко мне.

У меня не было терпения. Я шёл на риск, о котором ты даже не думаешь. А сейчас осознаёшь, зачем тебе вообще нужно идти на такой риск? Очевидно, мне пришлось познавать себя с нуля и стать тем, кем я являюсь, и просто сосредоточиваюсь на том, чтобы наслаждаться жизнью, по-настоящему находиться в моменте и пережить это путешествие на вершину UFC. Это единственное, что меня поразило и изменило: я понял, что люблю делать, и знаю, что хочу делать», — заявил Залал в интервью MMA Hour.

Напомним, за поражением Залала от Топурии 11 октября 2020 года последовали ещё два поражения, что привело к уходу марокканца из UFC. Однако три победы подряд на региональной арене вернули его в октагон. В марте он одержал победу болевым над Билли Куарантилло, и теперь ему назначен бой с Ярно Эрренсом 10 августа на турнире UFC Fight Night 242.