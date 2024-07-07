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Миочич — о критике фанатов: в UFC могут выбрать мне любого соперника!

Миочич — о критике фанатов: в UFC могут выбрать мне любого соперника!
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41-летний американский профессиональный боец смешанных единоборств хорватского происхождения, по совместительству пожарный-парамедик, Стипе Миочич прокомментировал обвинения фанатов о сдерживании Миочичем развития супертяжёлого дивизиона.

«Я понимаю некоторых фанатов. В UFC могут выбрать мне любого соперника! Что есть, то есть. Но я хочу встретиться сейчас только с одним парнем, и это Джон Джонс. Но в то же время я приму любое решение федерации и любого соперника, я готов ко всем», — заявил Миочич каналу SHAK MMA.

Том Аспиналл готовится защищать временный чемпионский титул UFC в тяжеёлом весе против Кертиса Блэйдса позднее в этом месяце на турнире UFC 304, а фанатам придётся набраться терпения, прежде чем снова увидеть на кону настоящий титул в супертяжёлом весе.

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