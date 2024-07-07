Перри — о критике в Интернете: единственный бой, который я не хочу

32-летний американский боец смешанных боевых искусств и бывший профессиональный боксер, выступавший под эгидой UFC в полусредней весовой категории, Майк Перри прокомментировал возможный бой с легендой бокса Майком Тайсоном, признав, что бой с ним является для него мечтой.

«Комментарии уже наполнены негативным посылом, так что теперь они скажут: «О, теперь ты будешь драться со стариком». Интернет непобедим. Единственный бой, который я не хочу, — это бой Майка Перри против Интернета, потому что я мог бы стать тем парнем, который победит Интернет, братан. Бой с Майком Тайсоном, конечно, был бы крутым, но я сосредоточен только на 20 июля. Хочу наказать этого «проблемного ребенка» [Джейка Пола]. Я должен быть сосредоточен только на нём, это моя возможность показать миру, кто я такой», — заявил Перри в интервью изданию ESPN.

Напомним, поединок между Джейком Полом и Майком Перри запланирован на 20 июля. Бой Пола с Майком Тайсоном должен пройти 15 ноября, хотя изначально планировался именно на 20 июля, однако было решено перенести бой на более позднюю дату из-за состояния здоровья 57-летнего Тайсона. В конце мая Майк почувствовал себя плохо во время авиаперелёта Майами — Лос-Анджелес.