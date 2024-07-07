Энтони Джошуа назвал действующего чемпиона UFC, дебют которого ожидает увидеть в боксе

Популярный британский боксёр Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) выразил заинтересованность в том, чтобы действующий обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра дебютировал в боксе.

«Алекс Перейра однажды должен дебютировать в боксе», — написал в своих социальных сетях Энтони.

Напомним, 30 июня состоялся реванш между Алексом Перейрой и известным чешским бойцом Иржи Прохазкой в Лас-Вегасе на турнире UFC 303. Бой завершился победой бразильского атлета в самом начале второго раунда нокаутом. Сначала Перейра нанёс мощный хай-кик по голове оппонента, после чего чех повалился на канвас. Далее Алекс обрушил град ударов по сопернику, и судья был вынужден остановить поединок.