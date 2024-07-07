«Я нокаутирую тебя в первом раунде». Анкалаев снова обратился к Перейре

Российский боец UFC Магомед Анкалаев в очередной раз обратился к действующему чемпиону в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцу Алексу Перейре, ранее заявившему, что он мог бы испытать себя в профессиональном боксе.

«Я против тебя. Я нокаутирую тебя в первом раунде. Тебе не нужен бокс, тебе нужен крупнейший вызов в твоей жизни», — написал Анкалаев в социальной сети X (ранее Twitter).

Магомеду Анкалаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году и в марте 2018-го провёл первый поединок в UFC.

В декабре 2022 года Анкалаев сразился за вакантный титул UFC в полутяжёлом весе с польским экс-чемпионом Яном Блаховичем, однако поединок завершился вничью. Всего на счету Анкалаева в престижнейшем промоушене мира 10 побед, одно поражение и одна ничья.