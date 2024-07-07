Чемпион UFC отреагировал на желание Энтони Джошуа увидеть его дебют в боксе

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Алекс Перейра отреагировал на высказывание известного британского боксёра Энтони Джошуа. Ранее тот выразил заинтересованность в переходе Поатана в бокс.

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«Для меня честь, что ты сказал об этом. Это всегда было моей мечтой. Но мне уже 37 лет, и мне уже поздно начинать карьеру в боксе. Но с кем бы ты рекомендовал мне подраться?» — написал Перейра в своих социальных сетях.

Напомним, 30 июня состоялся реванш между Алексом Перейрой и известным чешским бойцом Иржи Прохазкой в Лас-Вегасе на турнире UFC 303. Бой завершился победой бразильского атлета в самом начале второго раунда нокаутом. Сначала Перейра нанёс мощный хай-кик по голове оппонента, после чего чех повалился на канвас. Далее Алекс обрушил град ударов по сопернику, и судья был вынужден остановить поединок.