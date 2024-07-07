«Невозможно». Масвидаль выступил против результата его боксёрского боя с Диазом

Бывший претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль прокомментировал поражение в боксёрском поединке с соотечественником Нейтом Диазом.

«У меня нет сомнений в том, что судьи оказались под влиянием зрителей. Многие из его ударов попадали по касательной, я же просто подбирал момент. Он наносил три-четыре удара и не попадал, а потом я наносил один хороший удар. Я видел, что наношу ему урон, в противном случае он бы начал дурачиться. Я много раз пробивал его по корпусу.

Думаю, двое судей отдали мне лишь два раунда. Это просто невозможно. Мы смотрели бой в раздевалке, и я нанёс намного больше значимых ударов. Я чувствую, что всё пошло наперекосяк, но ничего не поделать», — сказал Масвидаль на пресс-конференции.