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Диаз отреагировал на то, что Макгрегор выиграл $ 1,6 млн, поставив на его победу

Известный американский боец ММА Нейт Диаз отреагировал на то, что бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор выиграл около $ 1,6 млн, поставив на его победу в боксёрском бою с Хорхе Масвидалем.

«Это круто», — сказал журналистам Диаз на пресс-конференции после боя.

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Бой между Нейтом и Хорхе продлился все 10 раундов и завершился победой Диаза решением большинства судей.

Для бойцов это был реванш. Первая встреча между Диазом и Масвидалем состоялась на турнире UFC 244. Тогда победу одержал Хорхе, став первым обладателем титула BMF.

Напомним, на турнире UFC 287 Хорхе Масвидаль провёл свой последний бой по правилам смешанных единоборств на данный момент. Его оппонентом был бразильский боец Гилберт Бёрнс. Бой завершился победой Гилберта единогласным решением судей. Для Хорхе это поражение стало третьим подряд.