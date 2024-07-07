UFC представил топ-5 лучших бойцов по итогам первой половины 2024 года. Махачев — 4-й

Промоушен UFC представил топ-5 лучших бойцов лиги по итогам первой половины 2024 года. Данный список пресс-служба UFC разместила на официальном сайте организации.

Топ-5 лучших бойцов UFC за первую половину 2024 года:

1. Алекс Перейра (11-2).

2. Илия Топурия (15-0).

3. Роберт Уиттакер (27-7).

4. Ислам Махачев (26-1).

5. Макс Холлоуэй (26-7).

Напомним, Алекс Перейра выступал на турнирах UFC 300 и UFC 303. На обоих ивентах Поатан дрался в главном бою вечера и в каждом поединке одерживал победу. На UFC 300 бразильский спортсмен нокаутировал в первом раунде бывшего чемпиона полутяжёлого дивизиона американца Джамала Хилла. А на UFC 303 Алекс отправил в нокаут известного чешского бойца Иржи Прохазку во втором раунде.