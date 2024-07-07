Источник: назван новый соперник Бенуа Сен-Дени

Топовый французский боец Бенуа Сен-Дени проведёт следующий бой против бразильского атлета Ренато Мойкано на турнире UFC, который состоится 28 сентября в Париже (Франция). Об этом сообщает портал MMAJunkie.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 10 марта на турнире UFC 299 в Майами, Бенуа Сен-Дени разделил октагон с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) американцем Дастином Порье. Бой завершился победой Бриллианта во втором раунде. В своём рекорде французский атлет имеет 13 побед, пять из которых были одержаны в UFC, а также два поражения.

Ренато Мойкано, в свою очередь, в последнем поединке встретился с американским бойцом Джалином Тёрнером. Бой завершился победой бразильца техническим нокаутом во втором раунде.