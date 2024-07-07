UFC представил топ-5 лучших боёв за первую половину 2024 года

Промоушен UFC представил топ-5 лучших поединков лиги по итогам первой половины 2024 года. Данный список пресс-служба UFC разместила на официальном сайте организации.

Топ-5 лучших поединков в UFC за первую половину 2024 года:

1. Ислам Махачев — Дастин Порье (UFC 302).

2. Дастин Порье — Бенуа Сен-Дени (UFC 299).

3. Вэйли Чжан — Ян Сяонань (UFC 300).

4. Макс Холлоуэй — Джастин Гэтжи (UFC 300).

5. Роберт Уиттакер — Пауло Коста (UFC 298).

Напомним, поединок между бывшим временным чемпионом UFC в лёгком дивизионе американцем Дастином Порье и действующим обладателем титула UFC в категории до 70 кг россиянином Исламом Махачевым состоялся 2 июня на турнире UFC 302 в Ньюарке. Тогда победу одержал российский боец удушающим приёмом в четвёртом раунде. Для Порье это поражение стало третьим в титульных боях за всё время выступлений в UFC.