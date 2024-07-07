Стерлинг назвал имя оппонента, с которым хочет подраться, если Евлоев не согласится

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг назвал имя оппонента, с которым хочет подраться, если топовый непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев не согласится на бой с ним.

«Понятия не имею, чем занимается Мовсар. Я назвал ему дату, но он до сих пор не согласился и начал придумывать какие-то отмазки. Если ты не собираешься драться со мной на моих условиях, то мы найдём кого-то другого. Что ж, Диего Лопес, если ты готов, давай устроим шоу 14 сентября в «Сфере», — приводит слова Стерлинга портал Bloody Elbow.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 13 апреля на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе, Алджамейн Стерлинг разделил октагон с соотечественником Келвином Каттаром. Бой завершился победой Алджамейна единогласным решением судей.