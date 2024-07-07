Шейн Мозли ответил, может ли Ломаченко проиграть нокаутом Джервонте Дэвису

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Шейн Мозли высказался о потенциальном объединительном поединке в лёгком весе (до 61,2 кг) между соотечественником Джервонтой Дэвисом и украинцем Василием Ломаченко.

«Я допускаю, что Ломаченко донесёт немало ударов. Но я также могу представить, что Дэвис поймает его ударом слева навстречу, поскольку Ломаченко оставляет себя открытым для чего-то неожиданного.

Если Ломаченко будет попадать, это придаст ему уверенности, а Танк всегда нокаутирует соперников, когда они идут на него. Это отличный бой. Мне хочется посмотреть, как справится Танк. Это тяжёлый бой для него, хотя он может получиться неожиданным и для Ломаченко, ведь он уже в возрасте», — сказал Мозли в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.