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Умар Нурмагомедов рассказал о важности чтения книг в его жизни

Умар Нурмагомедов рассказал о важности чтения книг в его жизни
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Российский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Умар Нурмагомедов рассказал о важности чтения книг в его жизни.

«Есть, конечно, понимание того, что книги — это способ саморазвития. И словарный запас пополняется. В целом мне нравится читать, очень много пользы от этого получаю. У меня со школы это осталось.

Бывает ли обмен книгами? Бывает. Обычно книги с собой у нас в Америке, Дубае, где кэмп у нас. Можем друг другу посоветовать… Мы, кто на сборах, все читающие. Ислам Махачев читающий, Усман [Нурмагомедов] читающий.

Читаю и художественную, и религиозную литературу. Последнее, что прочитал, это «Атлант расправил плечи». Очень большая книга, но мне понравилась», — сказал Нурмагомедов в подкасте Руслана Шарипова.

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