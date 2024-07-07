Дрикус дю Плесси назвал главное достижение Исраэля Адесаньи в ММА

Действующий обладатель титула UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси назвал главное достижение известного нигерийского бойца Исраэля Адесаньи в ММА.

«Весь мир знает, что он добился больших успехов в спорте. Но вряд ли ему удастся поставить ещё несколько рекордов по защитам титула или победным сериям, поскольку Иззи уже не молод. На мой взгляд, победа над Алексом Перейрой является его самым главным достижением в единоборствах. Ему удалось побить того, кто бил его самого несколько раз подряд. И мне кажется, что после победы над ним Иззи был готов покинуть спорт. Это было видно по его глазам», — сказал дю Плесси в интервью на YouTube-канале Hello Sport.

Напомним, поединок между Дрикусом дю Плесси и Исраэлем Адесаньей станет главным на турнире UFC 305.