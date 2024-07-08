Умар Нурмагомедов назвал событие, после которого решил стать бойцом MMA

Российский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Умар Нурмагомедов рассказал о своём решении профессионально выступать в смешанных единоборствах.

«Помню, я хотел стать космонавтом. Отец говорил мне, что могу стать кем хочу. В классе седьмом-восьмом я думал, что могу стать архитектором. Потом хотел стать предпринимателем. Я принял осознанное решение стать профессиональным бойцом, когда Хабиб подписался в UFC», — сказал Нурмагомедов в подкасте Руслана Шарипова.

Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. Всего на счету бойца в престижнейшей лиге мира пять побед и ни одного поражения.

3 августа на турнире UFC on ABC 7 Нурмагомедов сразится с американцем Кори Сэндхагеном.