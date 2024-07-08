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Бобби Грин изменил своё имя на прозвище

Бобби Грин изменил своё имя на прозвище
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Ветеран смешанных единоборств американец Бобби Грин официально поменял своё имя на прозвище Король. Об этом боец сообщил в своих социальных сетях.

Фото: Скриншот из видео, которое Грин опубликовал в своих соцсетях

«Я знаю, что усердно работал как Бобби Грин, но целью было показать, что никому неизвестный парень тоже может стать королём», — подписал пост Грин в своих социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 13 апреля на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе, Грин разделил октагон с соотечественником Джимом Миллером. Бой продлился все три раунда и завершился победой Грина единогласным решением судей. В своём активе Грин имеет 31 победу, 15 поражений, а также один бой был признан ничьей. На турнире UFC 304 ему предстоит подраться с английским проспектом Пэдди Пимблеттом.

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