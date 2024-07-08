Белорусский боец смешанных единоборств Андрей Орловский рассказал, что руководство UFC прислало ему подарок после последнего боя в лиге.

«Буду честен, мне казалось, что я расплачусь как ребёнок. Моя глава в UFC дописана, и мы с Даной знали, что это будет для меня последний бой в лиге. Но сейчас ко мне пришло понимание, что это не конец жизни. После того как я покинул октагон, меня осмотрел врач. А в отеле мне пришёл подарок от руководства лиги — красивое кольцо с бриллиантом и логотипом «Питбуль». Моя карьера точно не закончена, поскольку в мои планы входит побить ещё пару рекордов. К примеру, Бернарнда Хопкинса, который выступал и в 48 лет. У меня родился ребёнок, так что мне нужно чем-то заниматься ещё пару лет», — приводит слова Орловского портал MMA Fighting.