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Инсайдер: Шакур Стивенсон отказался от контракта с Top Rank на $ 15 млн

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон (22-0, 10 KO) отказался от продолжения сотрудничества с промоутерской компанией Top Rank, возглавляемой Бобом Арумом, сообщает инсайдер ESPN Майк Коппинджер.

Стивенсону предложили контракт на пять боёв общей суммой $ 15 млн, однако он ответил отказом, чтобы стать свободным агентом.

Шакуру Стивенсону 27 лет. Американец, серебряный призёр Олимпиады-2016, дебютировал как профессионал в 2017 году и уже в октябре 2019-го завоевал вакантный титул WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг).

В октябре 2021-го Стивенсон стал чемпионом в двух дивизионах, отобрав титул WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг) у соотечественника Джамеля Херринга, после чего стал объединённым чемпионом, одолев обладателя титула WBC мексиканца Оскара Вальдеса.

В ноябре 2023 года Стивенсон завоевал вакантный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг).