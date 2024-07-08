ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Вице-президент ACA: Перейру прячут от Анкалаева

Вице-президент ACA: Перейру прячут от Анкалаева
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев считает, что руководство UFC намеренно ограждает своего чемпиона в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильца Алекса Перейру от поединка с россиянином Магомедом Анкалаевым.

«В UFC создали звезду, в UFC создали монстра. Алекс Перейра пишет историю благодаря своим невероятным навыкам в стойке, на которую сделали ставку в организации. Михайлидис, Сильва, Стрикленд, Адесанья, Блахович, Прохазка и Хилл — все соперники преимущественно ударники. Блахович, который более или менее борется, создал для Алекса наибольшие проблемы в борьбе, доведя поединок до раздельного решения. При этом Ян переживал не лучшее время, безвольно проиграв Тейшейре, победив из-за травмы Ракича и сведя бой с Анкалаевым вничью, хотя любой здравомыслящий человек видел, что Анкалаева обокрали в том противостоянии.

Пока соперники Перейры будут биться против него по правилам кикбоксинга в маленьких перчатках, он продолжит побеждать, поэтому его и прячут от Анкалаева, ведь Магомед может затаскать звезду, и тогда у организации появится «скучный» чемпион», — приводит слова Бадаева пресс-служба ACA.

Материалы по теме
Экс-боец UFC: зачем Перейре рисковать с Анкалаевым? Он должен сразиться с Джонсом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android