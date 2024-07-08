Вице-президент ACA: Перейру прячут от Анкалаева

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев считает, что руководство UFC намеренно ограждает своего чемпиона в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильца Алекса Перейру от поединка с россиянином Магомедом Анкалаевым.

«В UFC создали звезду, в UFC создали монстра. Алекс Перейра пишет историю благодаря своим невероятным навыкам в стойке, на которую сделали ставку в организации. Михайлидис, Сильва, Стрикленд, Адесанья, Блахович, Прохазка и Хилл — все соперники преимущественно ударники. Блахович, который более или менее борется, создал для Алекса наибольшие проблемы в борьбе, доведя поединок до раздельного решения. При этом Ян переживал не лучшее время, безвольно проиграв Тейшейре, победив из-за травмы Ракича и сведя бой с Анкалаевым вничью, хотя любой здравомыслящий человек видел, что Анкалаева обокрали в том противостоянии.

Пока соперники Перейры будут биться против него по правилам кикбоксинга в маленьких перчатках, он продолжит побеждать, поэтому его и прячут от Анкалаева, ведь Магомед может затаскать звезду, и тогда у организации появится «скучный» чемпион», — приводит слова Бадаева пресс-служба ACA.