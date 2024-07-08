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Рэпер Джиган заявил, что хочет провести бой с Денисом Лебедевым

Рэпер Джиган заявил, что хочет провести бой с Денисом Лебедевым
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Музыкальный исполнитель Денис Устименко, более известный как Джиган, заявил о желании провести показательный поединок с бывшим чемпионом мира по боксу Денисом Лебедевым.

«Да, было бы интересно побоксировать с Денисом Лебедевым. Мы хорошо знакомы», — приводит слова Устименко издание ТАСС.

38-летний Устименко является мастером спорта по кикбоксингу. Ранее стало известно, что исполнитель проведёт совместное боксёрское мероприятие с бывшим абсолютным чемпионом мира американцем Роем Джонсом-младшим.

44-летний Лебедев завершил карьеру в 2019 году. Россиянин является бывшим объединённым чемпионом в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг). Всего на его счету в профессиональном боксе 32 победы (23 – нокаутом) и три поражения.

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