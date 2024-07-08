Головкин заявил, что хочет выхода Казахстана из IBA

Бывший объединённый чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанец Геннадий Головкин заявил, что хочет выхода национальной федерации из IBA и перехода её в конкурирующую World Boxing.

«Мы со своей стороны пытаемся убедить федерацию присоединиться к World Boxing, пытаемся настоять на этом. Мы пытаемся это сделать и продолжим подталкивать их к этому решению. Но решение останется за Казахстанской федерацией бокса, это её свободный выбор. Её решение», — приводит слова Головкина издание Reuters.

Напомним, раскол в мировом любительском боксе произошёл на фоне внешнеполитической ситуации. Альтернативная организация World Boxing, у истоков которой стояли США и Великобритания, была создана в 2023 году. После этого часть национальных федераций объявили о своём выходе из IBA.