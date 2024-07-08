Биспинг ответил, сможет ли Адесанья дать бой дю Плесси на UFC 305

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг высказался о предстоящем поединке за титул в среднем весе (до 84 кг) между южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и новозеландцем Исраэлем Адесаньей, который состоится на турнире UFC 305.

«Слова дю Плесси разозлят Адесанью, для него это послужит мотивацией. Это его разозлит и заставит готовиться изо всех сил. Я не удивлюсь, если мы увидим одну из самых опасных версий Адесаньи», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.

Исраэлю Адесанье 34 года. Новозеландец дебютировал в UFC в 2018 году и уже в октябре 2019-го завоевал чемпионский титул в среднем весе, нокаутировав австралийца Роберта Уиттакера. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 13 побед и три поражения.

Дрикусу дю Плесси 30 лет. Южноафриканец дебютировал в UFC в 2020-м и в январе сразился за чемпионский титул, одолев раздельным судейским решением американца Шона Стрикленда. Всего на его счету в UFC семь побед и ни одного поражения.