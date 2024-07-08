Умар Нурмагомедов: бой Хабиба и Макгрегора был будто столкновением двух цивилизаций

Российский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Умар Нурмагомедов поделился воспоминаниями о чемпионском поединке Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

Напомним, встреча бойцов состоялась в октябре 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе (США) и завершилась победой Нурмагомедова болевым приёмом в четвёртом раунде. Россиянин успешно провёл первую защиту титула.

«В бою с Хабибом две цивилизации как будто столкнулись, два мировоззрения, два человека, которые представляют абсолютно разные ценности, моральные кодексы. Нельзя было проиграть! Всё, что было в голове, это «кому-кому, но вот этому подлецу нельзя проигрывать», — сказал Нурмагомедов в подкасте Руслана Шарипова.

Ранее Умар Нурмагомедов назвал событие, после которого решил стать бойцом MMA.