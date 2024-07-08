IBF утвердила первый отборочный бой с россиянином после снятия санкций

Международная боксёрская федерация (IBF) санкционировала претендентский поединок в лёгком весе (до 61,2 кг) между россиянином Зауром Абдуллаевым (19-1, 11 KO) и аргентинцем Хуаном Хавьером Карраско (20-1, 12 KO), сообщает ТАСС.

Бойцы проведут поединок за вторую строчку рейтинга, ожидается, что бой состоится в сентябре. Напомним, действующим чемпионом IBF в лёгком весе является украинец Василий Ломаченко.

Зауру Абдуллаеву 31 год. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году и в сентябре 2019-го сразился за временный титул WBC в лёгком весе, досрочно проиграв американцу Девину Хейни.

Хуану Карраско 32 года. Все свои поединки аргентинец провёл на родине и часть карьеры выступал в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).