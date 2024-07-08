Узбекский чемпион Мадримов назвал трёх лучших боксёров мира

Чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг) узбек Исраил Мадримов назвал, по его мнению, трёх лучших действующих боксёров мира.

«Все почти одинаковые, все стали абсолютными чемпионами мира в двух весовых категориях. Иноуэ, Кроуфорд, Усик — для меня это лучшие боксёры, они в топ-3. Они меняются от боя к бою. И ещё есть Бивол, его тоже надо не забывать», — сказал Мадримов в интервью YouTube-каналу «БоксТВ».

Все трое боксёров являются абсолютными чемпионами в двух весовых категориях. Иноуэ объединил легчайший (до 53,5 кг) и второй легчайший вес (до 55,3 кг), Кроуфорд – первый полусредний (до 63,5 кг) и полусредний (до 66,7 кг), Усик – первый тяжёлый (до 90,7 кг) и супертяжёлый.