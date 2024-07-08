Чемпион ОИ из Бразилии с четвёртой попытки завоевал мировой титул в профессионалах

На минувших выходных в Ньюарке (США) состоялся боксёрский вечер от промоутерской компании Top Rank, в соглавном событии которого чемпион WBC во втором полулёгком весе (до 59 кг) американец О’Шаки Фостер (22-2, 12 KO) встретился с трёхкратным претендентом на титул бразильцем Робсоном Консейсао (18-2-1, 9 KO).

Поединок прошёл всю отведённую дистанцию, 12 раундов, и завершился победой Консейсао раздельным судейским решением (116-112, 112-116, 115-113).

Робсону Консейсао 35 лет. Бразилец является победителем Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Дебютировал как профессионал в 2016 году и в сентябре 2021-го впервые сразился за мировой титул, уступив по очкам мексиканцу Оскару Вальдесу.

В сентябре 2022-го Консейсао снова провёл чемпионский бой, но проиграл американцу Шакуру Стивенсону. В ноябре 2023 года бразилец в третий раз сразился за пояс, но поединок завершился вничью.