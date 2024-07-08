Царукян заявил, что следующим сразится с Махачевым, несмотря на отстранение

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян заявил, что именно он станет следующим соперником действующего чемпиона соотечественника Ислама Махачева, несмотря на то, что официально отстранён до января.

«Я следующим буду драться за титул. Остальные могут занять место в зале», — написал Царукян в социальной сети X (ранее Twitter).

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 302 в июне, Махачев победил удушающим приёмом американца Дастина Порье, проведя третью защиту титула.

Царукян на юбилейном UFC 300 в апреле одолел раздельным судейским решением экс-чемпиона организации бразильца Чарльза Оливейру.

Ранее инсайдер Ариэль Хельвани сообщил, что UFC по-прежнему занимается организацией реванша Махачев – Царукян.