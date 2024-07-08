ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Даррен Тилл устроил драку после показательного поединка по боксу

Даррен Тилл устроил драку после показательного поединка по боксу
Аудио-версия:
Комментарии

6 июля в Саудовской Аравии состоялось шоу Social Knockout 3, в ходе которого 31-летний английский боец смешанного стиля, представитель средней и полусредней весовых категорий, а также звезда UFC Даррен Тилл проводил свой дебютный боксёрский поединок против бойца ММА Мохаммада Мути по прозвищу Палестинская горилла.

В ходе поединка Даррен доминировал над своим оппонентом, без остановки попадая джебами. Длиннорукий британец чувствовал себя комфортно, и дело шло к нокауту Мути, который постоянно спасался в клинче. В одном из таких эпизодов во втором раунде Мохаммад отвернулся от удара и принял его по касательной в область затылка. После этого Мути завалился на ринг и стал показывать нокдаун. Спустя время рефери поединка принял решение остановить поединок и присудить победу Даррену Тиллу ввиду нежелания Мохаммада продолжать поединок. После этого ушедший в нокдаун палестинец вскочил и накинулся на своего соперника.

Права на видео принадлежат TK Fighing Night. Посмотреть его можно на YouTube-канале BADBOY BOXING.

Материалы по теме
«Я всё ещё собираюсь завоевать титул UFC». Даррен Тилл — о своих целях
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android