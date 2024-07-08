Даррен Тилл устроил драку после показательного поединка по боксу

6 июля в Саудовской Аравии состоялось шоу Social Knockout 3, в ходе которого 31-летний английский боец смешанного стиля, представитель средней и полусредней весовых категорий, а также звезда UFC Даррен Тилл проводил свой дебютный боксёрский поединок против бойца ММА Мохаммада Мути по прозвищу Палестинская горилла.

В ходе поединка Даррен доминировал над своим оппонентом, без остановки попадая джебами. Длиннорукий британец чувствовал себя комфортно, и дело шло к нокауту Мути, который постоянно спасался в клинче. В одном из таких эпизодов во втором раунде Мохаммад отвернулся от удара и принял его по касательной в область затылка. После этого Мути завалился на ринг и стал показывать нокдаун. Спустя время рефери поединка принял решение остановить поединок и присудить победу Даррену Тиллу ввиду нежелания Мохаммада продолжать поединок. После этого ушедший в нокдаун палестинец вскочил и накинулся на своего соперника.

Права на видео принадлежат TK Fighing Night. Посмотреть его можно на YouTube-канале BADBOY BOXING.