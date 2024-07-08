Даррен Тилл намекнул на своего следующего соперника в боксёрском поединке

31-летний английский боец смешанного стиля, представитель средней и полусредней весовых категорий Даррен Тилл после своего дебютного боксёрского поединка намекнул на своего следующего соперника.

«Просто думаю… Нужен настоящий боксёрский бой…» – написал Тилл в социальной сети «Инстаграм» (запрещена на территории Российской Федерации) после поединка Нейта Диаза и Хорхе Масвидаля.

Напомним, Нейт Диаз победил Хорхе Масвидаля решением судей после 10 раундов 6 июля в Анахайме, Калифорния. Следующий шаг Диаза также неясен, хотя он выразил желание остаться в боксе на какое-то время. Нейт назвал Джейка Пола потенциальным следующим соперником, но сказал, что открыт для других предложений. На данный момент Диаз обладает статистикой в боксе 1-1, проиграв Полу в 2023 году.

Сам же Тилл провёл свой дебютный поединок также 6 июля, победив палестинца Мохаммада Мути.