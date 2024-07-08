Дю Плесси — о бое со Стриклендом: он сказал «до смерти» и просто отступал

30-летний южноафриканский профессиональный боец смешанных единоборств Дрикус Дю Плесси, выступающий под эгидой Ultimate Fighting Championship (UFC), высказался по поводу прошедшего 21 января 2024 года на шоу UFC 297 поединка против американца Шона Стрикленда.

«Он [Стрикленд] очень хитрый парень. В него трудно попасть, у него хитрый джеб — не очень мощный, но он попадает в цель, и его очень, очень трудно поймать. Но позвольте мне сказать это так: было неприятно драться с ним, потому что он сказал перед боем: «До смерти», и всё время просто шёл назад. Так что это немного расстраивало.

Но он ловил меня этим джебом в течение первых двух раундов на постоянной основе. Честно говоря, я чувствовал удары и просто думал: «Я должен пережить их». Внезапно я просто больше не мог видеть своими глазами. Я понял, что пора начинать блокировать его удары», — заявил Дрикус в интервью YouTube-каналу Hello Sport.

Успешно одолев Стрикленда судейским решением после пяти раундов, Дю Плесси получает возможность встретиться с Исраэлем Адесаньей.

После нескольких жарких встреч в прошлом году и напряженного противостояния на пресс-конференции, посвященной UFC 305 на прошлой неделе, Дю Плесси и Адесанья, наконец, встретятся в клетке 17 августа на RAC Arena в Перте.