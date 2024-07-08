Фостер — о своём поражении: это была грязная игра

30-летний американский профессиональный боксёр, бывший обладатель титула WBC в суперлёгком весе, О'Шаки Фостер прокомментировал своё поражение в титульном бою от бразильского боксёра и олимпийского чемпиона Робсона Консейсао.

«Это была грязная игра. Один из самых лёгких боёв в моей жизни, и мы сделаем всё возможное, чтобы исправить это судейское недоразумение. Но я скажу вам про матч-реванш: он не дотянет до 12 раундов, обещаю вам это!!» — написал Фостер на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Сам же Консейсао после поединка на пресс-конференции заявил: «Он пришел не драться. Похоже, он действительно не хотел драться со мной. Мне очень хотелось сразиться с ним, и я пошёл за победой, которую он сам отдал мне, вот и всё».

По итогу 12-раундового противостояния раздельным судейским решением победителем в матче был объявлен бразилец Робсон, ставший новым чемпионом WBC в суперлёгком весе.