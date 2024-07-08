Пимблетт — о новом прозвище Грина: вы сможете называть меня официально Убийцей королей

29-летний британский боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой UFC, Пэдди Пимблетт отреагировал на смену имени в соцсети своего оппонента 37-летнего американского представителя лёгкой весовой категории Бобби Грина на Король Грин.

«Этот гриб [Бобби Грин] на самом деле изменил своё имя на Король Грин, так что 28 июля вы сможете официально называть меня Убийцей королей», — заявил Пимблетт в соцсети Х (ранее Twitter).

В прошлом Грин уже говорил о своих планах сменить имя на своё давнее боевое прозвище, чтобы показать, как далеко он продвинулся в своей карьере и чего смог достичь.

27 июля на шоу UFC 304 в Англии пройдёт поединок между Пэдди Пимблеттом и Бобби Грином. Для Грина это будет 50-й профессиональной бой в карьере. Пимблетт же ни разу не проигрывал в своей профессиональной карьере, проведя 21 поединок.