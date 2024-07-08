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Стало известно, почему один из самых популярных рефери не будет судить бои Леона Эдварса

Стало известно, почему один из самых популярных рефери не будет судить бои Леона Эдварса
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Один из самых популярных и опытных рефери UFC Марк Годдард во время интервью раскрыл причину, по которой никогда не судил поединки 32-летнего английского бойца ямайского происхождения, представителя полусредней весовой категории Леона Эдвардса.

«Вы никогда не видели, чтобы я судил Леона Эдвардса в UFC, и никогда не увидите. Почему? На самом деле, удивительно, что ещё никто не говорил об этом. Это классический случай. Потому что я был его первым тренером по ММА. Ещё тогда, когда он был всего лишь любителем. Но, опять же, для меня это элемент здравого смысла, хотя связь такова – кто тогда знал, когда Леон впервые вошёл в этот спортзал как новичок без опыта, кем он станет? Теперь посмотрите на него.

Он чемпион мира UFC в полусреднем весе, но вы никогда не видели, чтобы я его судил, и никогда не увидите, потому что мы просто держим это в стороне. Я просто не хочу оказаться в затруднительном положении, когда я приму какое-либо либо решение в ходе поединка, которое может пойти против него, либо за него — публике уже будет всё равно», — заявил Годдард в интервью Overdogs Podcast.

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