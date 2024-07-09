Известный судья UFC рассказал о взаимоотношениях с Адесаньей

Известный рефери UFC Марк Годдард во время интервью рассказал о своей реакции на недовольство 34-летнего новозеландского бойца ММА и кикбоксёра Исраэля Адесаньи, который имеет вторую по продолжительности серию побед в средней весовой категории после Андерсона Силвы.

«Вы помните, как Исраэль Адесанья во второй раз дрался с [Алексом] Перейрой в Майами (матч-реванш на шоу UFC 287, прошедший 9 апреля 2023 года. — Прим. «Чемпионата»)? Я специально просил не назначать меня на этот бой. Причина, по которой я попросил освободить меня от судейства их реванша, заключалась в том, что я думал об Исраэле. Нет-нет, у меня и у него всё в порядке. С тех пор я хоть и судил его в поединке с Шоном Стриклендом (Стрикленд победил судейским решением), но на самом деле я был плох в том поединке, я отстранился от боя, потому что не хотел, чтобы Адесанья видел в моих действиях умысел и уж тем более чтобы пошёл за мной в раздевалку.

Поэтому в реванше между Исраэлем и Перейрой я думал об Адесанье. «Это его вечер, всё о нём». Я не хотел, чтобы его что-то отвлекало от выступления, чтобы он сразу выходил с каким-либо негативным оттенком или что-то в этом роде. Итак, я просто подумал, что правильный и самый справедливый поступок с моей стороны — это просто не участвовать в бою и передать его другому рефери, и я попросил комиссию поменять меня. Конечно, у разных арбитров было и несколько других инцидентов с другими бойцами, как и у меня, после чего с некоторыми спортсменами я бы не хотел выходить на ринг в роли рефери по личным причинам», — заявил Годдард в интервью Overdogs Podcast.

Напомним, Годдард судил титульный поединок Исраэля Адесаньи и Алекса Перейры на UFC 281. Перейра одержал победу техническим нокаутом после решения Годдарда остановить поединок. Но Исраэль немедленно выразил протест против остановки боя и настаивал, что он в состоянии продолжать бой, однако арбитр был непреклонен и оставил своё решение, отдав победу Перейре.