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Не проводивший бои три года Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму

Не проводивший бои три года Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму
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Бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе Конор Макгрегор у себя в социальных сетях поделился свежими фотографиями. Знаменитый ирландский боец смешанных единоборств показал, как проводит спарринг.

«Спарринг», — подписал фото Макгрегор.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Напомним, в конце июня этого года Макгрегор должен был провести поединок с американцем Майклом Чендлером. Они должны были сразиться на турнире UFC 303. Однако бой отменили после того, как ирландец сломал палец на ноге во время подготовки к противостоянию. Последний на данный момент поединок Конор проводил 10 июля 2021 года. Тогда он встречался с американцем Дастином Порье, которому проиграл, сломав при этом ногу. Сейчас Конору 35 лет.

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