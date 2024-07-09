«Побеждал его и сделаю это снова». Российский кикбоксёр бросил вызов чемпиону UFC Перейре

Известный российский кикбоксёр, бывший чемпион Glory в полутяжёлом весе Артём Вахитов выразил уверенность в способности победить чемпиона UFC в полутяжёлом весе Алекса Перейру в бою по правилам ММА.

«В нашем противостоянии счёт 1-1, так что следующий бой стал бы трилогией. Думаю, он вызвал бы большой интерес для фанатов по всему миру. Мы оба ударники высшего уровня. Постоянно наносим удары руками, коленями и ногами. Вспомните, как мы дрались в рамках Glory, а затем представьте, что мы находимся в октагоне UFC в маленьких перчатках. Я досконально изучу Алекса. Вместе с командой мы выявим все его ошибки, и я буду готов. Я уже побеждал его раньше и уверен, что сделаю это снова, если мы сможем провести трилогию в UFC», — приводит слова Вахитова MMAJunkie.

Вахитов и Перейра дважды дрались в поединках по кикбоксингу. Один бой остался за бразильцем, в другом россиянин взял реванш.

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