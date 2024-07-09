Кормье: Махачев не Хабиб

Член Зала славы UFC Даниэль Кормье поделился мнением о чемпионе UFC в лёгкой весовой категории Исламе Махачеве, вспомнив его поединок с американцем Дастином Порье. Бой продлился до пятого раунда, где россиянин одержал победу удушающим приёмом.

«Ислам проделал хорошую работу. Послушайте, он стал жертвой ожиданий. Разве не так? Ислам финишировал его. Но даже если бы этого не произошло, он всё равно выиграл бы бой. Он забрал как минимум четыре раунда против одного у Порье. Это было довольно доминирующее выступление. Сейчас некоторые говорят, что у Дастина были моменты, но Ислам в любом случае сражался великолепно. Так что я думаю, что Махачев здорово справился. Дастин также проделал хорошую работу. Но Ислам стал жертвой ожиданий. Он не Хабиб.

Хабиб был настолько доминирующим, что мы никогда не видели его в конкурентных поединках. Многие ждут того же от Ислама. Но никто не может повторить Хабиба», — сказал Кормье на канале XTRA MMA в YouTube.

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