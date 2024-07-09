Александр Емельяненко выжал внушительную лужу пота из своей футболки

Популярный российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в социальных сетях, где продемонстрировал, как усердно занимается на тренировках.

«Вышел после тренировки. Вот поработал. Это всё пот. Это только футболка. Ещё шорты, но их снимать не буду», — сказал Емельяненко на видео, где он выжимает внушительную лужу пота из своей футболки.

Александр Емельяненко выжал внушительную лужу пота со своей футболки:

Напомним, в последнем бою Александр встречался с блогером Евгением Ершовым. Поединок проходил в мае прошлого года. Противостояние закончилось досрочной победой Емельяненко – победу он добыл болевым приёмом. В настоящий момент Александру 42 года.